Путин: Россию устраивают цены на нефть 65-75 долларов за баррель

Россию устраивает нефтяная цена на уровне 65-75 долларов за баррель. Об этом заявил на пленарном заседании Международного форума "Российские энергетические технологии" в Москве президент России Владимир Путин. Но в обозримом будущем спрос на нефть будет расти, добавил Путин.

В основном рост спроса обеспечивает Азиатско-Тихоокеанский регион. Хотя потребление нефти растет и в Европе, и на американском континенте, отметил глава российского государства. При этом Россия может нарастить свою нефтедобычу еще на 200-300 тысяч баррелей в сутки.

Путин подчеркнул, что рост цены на нефть – в значительной степени результат действий США. Рост цен – не результат действий России по выполнению международных договоренностей по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, а результат ожиданий вредных и незаконных решений Вашингтона по Ирану, снижения добычи в Северной Африке в связи с рядом политических обстоятельств (гражданская война и так далее) и в Венесуэле в связи с введенными там ограничениями.

"В Хельсинки у нас с Трампом была хорошая встреча. Если бы мы обсуждали виновника роста цен на нефть, я предложил бы ему посмотреть в зеркало", — отметил российский президент.

Попытки регулировать нефтяные цены нерыночными мнениями, по мнению президента России, до добра не доведут. Но Москва готова и дальше развивать диалог нефтедобывающих стран для создания условий для устойчивого развития отрасли и реализации долгосрочных инвестиционных планов, продолжил российский президент.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября 2018 года. Прямые трансляции с форума ведет телеканал "Россия 24". Также прямая трансляция с форума ведется на сайте Вести.Ru.

Ранее глава Total в Москве заявил, что для восстановления мировых инвестиций в нефтедобычу достаточно, чтобы баррель черного золота стоил в пределах 60-65 долларов.