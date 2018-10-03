Выборы в ФИДЕ: Шорт снял кандидатуру в пользу Дворковича

В Батуми проходит конгресс Всемирной шахматной федерации, в ходе которого будет избран новый президент организации. На пост претендовали россиянин Аркадий Дворкович, грек Георгиос Макропулос и английский гроссмейстер Найджел Шорт.

Шорт первым покинул "поле брани", сняв свою кандидатуру. При этом, как сообщает РИА Новости, он призвал участников конгресса ФИДЕ голосовать за Дворковича. Напомним, что ранее кандидатуру члена попечительского совета Федерации шахмат России поддержал глава ФИФА Джанни Инфантино, сделавший для этого специальное заявление.