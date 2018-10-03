Из-за пожара из высотки МГУ эвакуированы 1000 человек

В Главном здании Московского государственного университета имени М.В​​​. Ломоносова произошел пожар.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, очаг возгорания находился в подвальном помещении. Горел мусор. На площади два квадратных метра огонь был ликвидирован.

Из здания после срабатывания сигнализации были эвакуированы около тысячи человек.