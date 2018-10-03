3 октября 201814:51
Из-за пожара из высотки МГУ эвакуированы 1000 человек
В Главном здании Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова произошел пожар.
Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, очаг возгорания находился в подвальном помещении. Горел мусор. На площади два квадратных метра огонь был ликвидирован.
Из здания после срабатывания сигнализации были эвакуированы около тысячи человек.
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