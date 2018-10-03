Мосгорсуд признал законным очередной арест Навального

Административный арест оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированного митинга 9 сентября признан Мосгорсудом законным, передает "Интерфакс".

В ходе заседания защита оппозиционера настаивала на том, что в действиях Навального отсутствовал состав преступления. Адвокаты отметили, что Навальный лишь анонсировал митинг и не мог быть организатором публичного мероприятия.

По словам адвоката Ольги Михайловой, ни одна из норм закона не содержит запрета призывать людей на митинги.

При этом оппозиционер напомнил суду, что во время проведения несанкционированной акции он был в спецприемнике.

Судья Навальному: вам вменяют публикацию призывов выйти на митинг 7 августа? Навальный: нет, мне вменяют, что, сидя в спецприемнике, я организовал акции протеста — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 3 октября 2018 г.

"Я, например, призывал к митингу во Владивостоке. Ну что, я теперь организовал и его?", — добавил он.

Оппозиционер напомнил, что время с момента его повторного задержания до вынесения решения Симоновским судом Москвы не зачтено в срок ареста, несмотря на то, что все это время он находился под стражей.

Он снова заявил о своей невиновности, отметив, что данное дело было составлено для привлечения его в последствии к уголовной ответственности.

Как сообщалось, что Симоновским судом Москвы Алексей Навальный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение установленного порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Ему было назначено наказание в виде 20 суток административного ареста.

Навальный был задержан в 24 сентября на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу.