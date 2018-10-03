На матч ЦСКА и "Локомотива" назначен арбитр Матюнин

Российская футбольная премьер-лига определила имена главных арбитров и состав судейских бригад на матчи 10-го тура чемпионата страны. Игру ЦСКА – "Локомотив" будет судить Алексей Матюнин, а матч "Зенит" – "Краснодар" – Алексей Еськов.

Встречи на столичной "ВЭБ-Арене" и стадионе "Санкт-Петербург" будут главными событиями первого октябрьского тура и состоятся в воскресенье, 7 октября. В этот же день московский "Спартак" будет гостить у "Енисея" в Красноярске и там рефери будет Сергей Лапочкин. Воскресную игру "Ахмат" – "Анжи" в Грозном рассудит Николай Волошин.

Начнется же тур в пятницу, 5 октября, когда тульский "Арсенал" будет принимать "Уфу" под рукой судьи Сергея Карасева, сообщает сайт РПЛ. На другие матчи назначены следующие арбитры: "Крылья Советов" – "Динамо" – Виталий Мешков, "Ростов" – "Оренбург" – Михаил Волков, "Рубин" – "Урал" – Сергей Иванов.