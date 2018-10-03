Московские хирурги впервые провели операцию Бегера с помощью робота "Да Винчи"

Сто раз отмерь — один раз отрежь: так перефразировали русскую пословицу хирурги 31-й больницы столичного Департамента здравоохранения. Впервые в России они провели сложнейшую операцию на поджелудочной железе новым щадящим способом. Удалить исключительно пораженные ткани и сохранить соседние органы им помог робот.

Так, легким движением джостика, выполняется сложнейшая операция на поджелудочной железе — так называемая операция Бегера. С помощью робота "Да Винчи" ее делают впервые в России. Благодаря такому способу потеря крови у пациента минимальна.

"Мы не должны терять большое количество крови — не потому, что нам так хочется, а потому, что если значимое какое-то кровотечение, она просто будет заливать нам операционное поле. Поэтому та пословица — как мы говорим, семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь мы 100 раз отмеряем и один раз отрезаем", — говорит заведующий 1-м хирургическим отделением Городской клинической больницы номер 31 Игорь Андрейцев.

В больницу пациент обратился с сильными болями в животе. После обследования поставили диагноз: хронический панкреатит. Выявили многочисленные камни. Удалять их врачи решили по методу хирурга Бегера — то есть, вырезать лишь пораженную часть поджелудочной железы.

"Если бы этому пациенту не проводили именно эту операцию, то, вероятнее всего, операция была бы в большом объеме. То есть, ему пришлось бы удалить часть двенадцатиперстной кишки, головку поджелудочной железы, желчный пузырь и, вполне возможно, часть тонкой кишки", — говорит главный врач Городской клинической больницы номер 31 Наталья Ефремова.

Врачам удалость сохранить все эти органы: операцию провели максимально щадящим способом благодаря высокой точности робота. С помощью тончайших инструментов "Да Винчи" филигранно отсекает поврежденную ткань под управлением хирурга, который через специальные окуляры видит все до мельчайших подробностей.

"Если мы делаем такие длительные оперативные вмешательства, которые занимают 5-6 часов, тяжело просто смотреть на этот плоский экран. В отличие от этого у робота нет такой усталости. Очень большое преимущество руки робота в том, что она может изгибаться в семи направлениях в отличие от человеческой руки. То есть, такой амплитуды движения невозможно добиться у нормального живого существа", — объясняет Игорь Андрейцев.

Операция Бегера на роботе "Да Винчи" проводилась дольше обычной на несколько часов — зато реабилитация проходит в два раза быстрее. Выписали пациента уже на шестые сутки. Ни от операции, ни от диагноза в прямом смысле слова не осталось ни следа: швы и боль исчезли почти сразу.