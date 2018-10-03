"Автомобилист" одержал 13-ю подряд победу на старте сезона КХЛ

Невероятная победная серия екатеринбургского "Автомобилиста" на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжается и составляет уже 13 матчей. В среду, 3 октября, уральский клуб во Владивостоке одержал победу над местным "Адмиралом". Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

У победителей шайбы отличились Анатолий Голышев (12-я минута), Кирилл Лямин (12-я), Стефан Да Коста (21-я), Илья Крикунов (23-я) и Вячеслав Литовченко (59-я). В составе хозяев дубль оформил Денис Вихарев (4-я и 19-я), еще одну шайбу забросил Александр Стрельцов (40-я).

"Автомобилист" продолжает оставаться единственной командой в лиге, которая не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне. Отметим, что рекорд КХЛ по количеству побед подряд со старта сезона принадлежит санкт-петербургскому СКА, который в прошлом чемпионате одержал 20 побед кряду.

Екатеринбургский клуб лидирует с 26 очками из 26 возможных в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" с 8 баллами расположился на 11-й позиции.