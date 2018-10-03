В Индии обнаружены рисунки древней цивилизации

Индийские археологи обнаружили на западе страны, в штате Махараштра, наскальные рисунки возрастом более 10 тысяч лет. По мнению историков, петроглифы были нарисованы представителями общества охотников-собирателей, которые не были знакомы с сельским хозяйством, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Некоторые рисунки древней "галереи" оказались знакомы местным жителям, они их знали и поклонялись им. Значительная часть художественного ансамбля была скрыта под толстым слоем грязи и почвы тысячи лет.

Ученые заявили, что на найденных рисунках запечатлены животные, люди, птицы, а также геометрические фигуры.

"При этом нет ни одной иллюстрации сельскохозяйственных работ", — отметил глава департамента археологии штата Махараштра Тэас Гардж.

Археологи заявили, что создатели рисунков разбирались в морских обитателях, а также животных, которые не встречались в Индии (к примеру, на некоторых петроглифах оказались запечатлены бегемоты и носороги).

Исследователи считают, что рисунки были выполнены мигрантами из Африки.

Власти Махараштра выделили историкам 3,2 миллиона долларов на исследование рисунков.