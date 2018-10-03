Пикап врезался в колонну манифестантов в Мичигане

Восемь человек получили травмы в результате наезда пикапа на колонну манифестантов в штате Мичиган, сообщает MLive.com. Очевидец снял на видео момент аварии.

Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел около семи часов утра во вторник, 2 октября, во Флинте, где, как и в Детройте, проходило шествие сотрудников заведений фастфуда с требованием увеличить оплату труда до 15 долларов в час. Когда недовольные нынешним положением манифестанты были недалеко от "Макдональдса", в группу въехал красный пикап.

Среди высокопоставленных лиц — а на митинге присутствовали не только сотрудники кафе и ресторанов, но и мэр Флинта Карен Уивер, претендент на кресло губернатора штата от Демократической партии Гретхен Витмер и четыре члена городского совета — никто не пострадал. В больницу были доставлены восемь человек, после осмотра пятерых отпустили домой, троих госпитализировали.

Полиция назвала произошедшее ДТП случайностью, на чем настаивал и сам водитель пикапа.