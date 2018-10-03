Массимо Каррера: "Вильярреал" особенно опасен в контратаках

Итальянский наставник экс-чемпионов России из московского "Спартака" Массимо Каррера накануне второго матча своей команды в групповом этапе Лиги Европы против испанского "Вильярреала" поделился с журналистами мыслями о предстоящей игре.

"Мы должны уделить внимание контратакам испанцев, — цитирует Карреру Спортбокс.Ru. – У соперника очень быстрые и опасные форварды и полузащитники, которые любят использовать пространство на флангах. Наша цель – ограничить их в этом. рассказал о настроении в команде и назвал главное оружие испанского клуба".

Собеседники посоветовали тренера "красно-белых" взять пример с ЦСКА в вопросе выбора тактики: "Каждая команда играет по-своему, выставляет свой состав и выбирает индивидуальный подход к матчу. Для любого соперника нужно свое сочетания и своя тактика", — сказал Каррера.

"У меня есть футболисты, которые любят и могут играть в футбол. Мы не умеем действовать так, чтобы обороняться у своей штрафной все 90 минут. Стараемся максимально затруднить жизнь соперникам", — продолжил тренер.

Говоря о психологической ситуации в команде после домашнего поражения от "Ростова" (0:1), Каррера отметил: "Когда нет результата, команда находится в волнении. Моя задача – дать ребятам понять, что неудачные матчи остались в прошлом. Надо смотреть в будущее, работать над ошибками и двигаться дальше".

"Это была странная игра, и суть тут не в тактических схемах, — сказал итальянец про матч с ростовчанами. – Нелегко играть с командой, которая плотно обороняется. Конечно, и мы совершили определенные ошибки. Но у нас есть еще один-два дня на подготовку к следующей встрече. Подумаю, что будет лучше для "Спартака".