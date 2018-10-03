"Приехали мужики и начали травить бомжей в Великобритании?" Путин прокомментировал дело Скрипаля

Владимир Путин надеется, что история с "делом Скрипалей" скоро закончится, и "чем быстрее, тем лучше". Этот вопрос был затронут во время пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".

Президент РФ отметил, что Россия неоднократно просила у британских коллег предоставить документы по делу, чтобы провести расследование. "Как известно, шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире, — цитирует Путина "Интерфакс". — Никто это не закрывал, и закрыть пока не в состоянии. Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается".

"Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них. Он просто подонок — вот и все", — охарактеризовал Владимир Путин Сергея Скрипаля.

Между тем, добавляет ТАСС, Путин считает бредом версию британской стороны об обстоятельствах дела Солсбери, подчеркивая, что "никому не нужно" было травить Сергея Скрипаля и других жителей Великобритании.

"Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека там отравили что ли? — прокомментировал Путин слова модератора пленарки Российской энергетической недели, который упомянул, что от того же нервно-паралитического газа, который якобы использовался в покушении на Скрипалей, есть и другие пострадавшие. — Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?".

Президент напомнил, что Скрипаль отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, и выразил удивление, что модератор энергетического форума поднял эту тему. "Давайте перейдем на другую древнейшую профессию, там пообсуждаем, что происходит в этой сфере бизнеса", — резюмировал он.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британские власти подозревают в этом двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению полиции, они являются сотрудниками ГРУ.