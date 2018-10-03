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3 октября 201816:04

Гостелерадиофонд покажет обновленный "Зеленый фургон"

5 октября в 13.00 к 100-летию Уголовного розыска Гостелерадиофонд проводит беспрецедентную акцию. Впервые на официальных страницах Гостелерадиофонда в социальных сетях в Facebook и ВКонтакте в рамках онлайн-трансляции будет показана HD-версия телефильма "Зеленый фургон" о становлении угрозыска в послереволюционной России.

"Для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом" 5 октября 1918 года при Управлении Рабоче-крестьянской милиции было создано Центральное управление уголовного розыска, сокращенно — Центророзыск. Первые оперативники — горячие головы и романтики, энтузиасты без опыта и специальных познаний, бесстрашно вступили в борьбу с уголовниками всех мастей и бандформированиями разного масштаба.

Реальные сыщики угрозыска стали прототипами знаменитых киногероев, истории из жизни превратились в сюжеты любимых фильмов.

Многосерийные телеэпопеи – "Рожденная революцией", "Противостояние", "Гонки по вертикали", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие фильмы – всегда собирали и собирают у экранов телевизоров преданную аудиторию. Однако новые времена цифрового телевидения диктуют свои условия, и зрителям хочется увидеть версию знаменитых лент в современных стандартах HD-вещания.

Гостелерадиофонд готов представить интернет-аудитории цифровую версию телефильма "Зеленый фургон" (1983) с Дмитрием Харатьяном, Александром Демьяненко и Бориславом Брондуковым в главных ролях.

Эта увлекательная приключенческая лента стоит несколько особняком среди серьезных фильмов, упомянутых выше. С превосходной иронией и юмором рассказывается о взрослении юного Володи Патрикеева (Дмитрий Харатьян), назначенного на ответственную должность уездного начальника милиции в послереволюционной Одессе. Володя, вчерашний гимназист, сын профессора литературы, мечтает о славе Шерлока Холмса и готов бороться со всем мировым преступным злом, но в начале карьеры ему приходится возиться с самогонщиками, конокрадами да мелкими спекулянтами. И однажды наступает момент, когда азартный юноша вступает в смертельную схватку с самим Червенем, преступным авторитетом, держащим в страхе весь город…

Телефильм "Зеленый фургон" был очень популярен в СССР, но в наше время его не часто увидишь в телеэфире, так как повысились требования к техническому качеству материала – четкости и яркости картинки, сбалансированному звуку. Шедевры советского телевидения являются предметом неустанной заботы Гостелерадиофонда, где хранятся исходные кинопленки, и где трудятся специалисты, переводящие их в цифровой формат. Технология кропотливого дела цифровой реставрации подробно описывалась в материале о фильме "Место встречи изменить нельзя"

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