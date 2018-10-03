"Танцующий робот": на съезде консерваторов Тереза Мэй вновь пустилась в пляс

Премьер Британии вновь привлекла к себе взгляды британцев, а затем и интернет-пользователей в других странах, после того, как вышла к трибуне на съезде Консервативной партии, пританцовывая под хит группы ABBA Dancing Queen ("Танцующая королева").

Видео тут же разлетелось по Сети и собрало огромное количество – в основном ироничных и едких — комментариев. Кто-то даже назвал ее "Робот-королева", комментируя угловатые движения премьера.

Впрочем, и в зале ее выступление встретили смехом, хотя и с аплодисментами.

Выступая перед публикой, Мэй вспомнила и неловкости ее выступления на съезде консерваторов в прошлом году.

Тогда она сильно кашляла – так, что с трудом закончила выступление, а еще с "задника" тогда во время выступления Мэй отвалились две буквы, напоминает РИА Новости.

Премьер, видимо решила это обыграть и сказала, что собравшимся придется ее извинить, если она закашляется во время речи, поскольку она "не спала всю ночь, приклеивая голубой задник суперклеем".

Ранее в Интернете бурно обсуждали танец Мэй во время визита в ЮАР, после чего пользователи также сравнили ее с роботом.

В целом во время своей речи на съезде Консервативной партии Тереза Мэй затронула все ключевые темы внутренней и внешней политики Британии, хотя о Brexit каких-либо новых объявлений Мэй не делала. Премьер Британии лишь заверила, что страна переживает исторический момент и необходимо воспользоваться возможностями, которые он представляет.

Кроме того, Мэй сделала несколько важных для британцев заявлений. В частности, о замораживании акциза на бензин, новой стратегии в борьбе с раком и автоматическом возврате денег пассажирам в случае задержки поездов.