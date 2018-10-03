Хачанов проиграл Дель Потро во втором круге турнира в Пекине

В Пекине продолжается представительный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, призовой фонд которого составляет более 3,4 миллиона долларов. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.

В матче второго круга российский теннисист проиграл первой ракетке турнира аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась поражением Хачанова со счетом 4:6, 6:7 (4:7). Соперником Дель Потро в четвертьфинале турнира будет серб Филип Крайинович.