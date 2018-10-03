Почему человеку так трудно выбирать из множества вариантов

Каждый человек хоть раз в жизни долго не мог принять решение, какое блюдо выбрать из ресторанного меню. Психологи называют подобное явление проблемой неограниченного выбора (choice overload). В такие моменты мозг, столкнувшись с огромным числом похожих вариантов, изо всех сил пытается принять решение.

Почти 20 лет назад специалисты провели весьма показательное исследование. Они предложили клиентам в продуктовом магазине выбрать понравившийся им джем.

В одном случае клиентам предлагалось 24 образца, в другом – только 6. В результате покупатели чаще останавливались и пробовали джемы с большим количеством вкусов. Правда, они покупали продукт намного реже.

Другое дело, когда людям предоставляли выбор из 6 продуктов. В этом случае покупатели останавливались у прилавка намного реже. Если же они останавливались, то шанс совершения покупки возрастал в десять раз.

Недавняя научная работа, проведённая учёными под руководством специалиста Калифорнийского технологического института Колина Камерера (Colin Camerer), позволяет по-новому взглянуть на проблему неограниченного выбора. Исследователи изучили области мозга, которые отвечают за принятие решений, а также выяснили наиболее предпочтительное количество вариантов.

Специалисты пригласили принять участие в работе нескольких людей. Испытуемые смотрели на фотографии с живописными пейзажами. Им нужно было выбрать один снимок, чтобы напечатать его на кофейной кружке.

Каждому человеку предоставлялся выбор из 6, 12 или 24 снимков. Учёные просили их принять решение, а в это время функциональная магнитно-резонансная томография регистрировала активность в их мозге.

В качестве контроля людям вновь предложили посмотреть на изображения, но на этот раз уже компьютер случайным образом выбирал снимок.

Сканирование показало активность в двух областях мозга, пока участники делали свой выбор. Речь идёт о передней поясной коре, где взвешиваются возможные затраты и выгоды от решений, отмечает Камерер. Вторая область — полосатое тело, ответственное за определение ценности.

Отмечается, что активность в этих двух областях была наиболее высокой у людей, имевших выбор из 12 снимков, а самой низкой – у испытуемых с 6 и 24 изображениями.

Как говорит учёный, модель (паттерн) активности мозга, вероятно, является результатом взаимодействия двух его областей. Они как бы вычисляли соотношение приобретаемой выгоды (получения понравившегося снимка) и затраченных усилий, которые мозгу нужно проделать для оценки возможных результатов.

По существу, мозг предпочитал иметь дело с вариантами, когда вознаграждение было не слишком малым, но и усилия при этом были не слишком велики. Собственно, 12 вариантов оказались золотой серединой, при которой достигается баланс между размером вознаграждения и объёмом усилий.

Автор исследования отмечает, что 12 – это не какое-то магическое число для принятия решений, а скорее "артефакт экспериментальной конструкции". По его оценкам, идеальное количество вариантов, скорее всего, лежит между 8 и 15, в зависимости от полученной награды, сложности оценки вариантов и индивидуальных характеристик человека.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в научном издании Nature Human Behavior.

Добавим, что ранее психологи ответили на не менее интересный вопрос: почему родители никогда не одобряют партнёров детей.

Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других исследованиях научной группы Камерера. Например, специалисты выяснили, что высокий уровень тестостерона заставляет мужчин чаще принимать необдуманные решения.