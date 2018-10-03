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3 октября 201818:20

Путин на РЭН: мероприятие связано с энергетикой, но никак не со шпионажем

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели, а также принял участие в дискуссии и ответил на вопросы, передает телеканал "Россия 24".

Путин сосредоточился на ситуации на энергетических рынках и подходах России, а в ходе дискуссии он не раз ответил на вопросы, не связанные с энергетикой — о деле Скрипалей и ЧП в Эймсбери, "вмешательстве" в выборы США и Дональде Трампе​​​. Президенту даже пришлось напомнить участникам о том, что проходящее мероприятие связано с нефтью и газом, а никак не со шпионажем.

"Что касается Скрипалей и так далее — искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины", — сказал Путин.

"Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все", — заявил он.

По словам Путина, вокруг "дела Скрипалей" развернута целая информационная кампания. Президент выразил надежду, что это закончится, и "чем быстрее, тем лучше", отметив, что "шпионаж, так же как и проституция — одна из важнейших профессий в мире".

"А возня между спецслужбами — это что, вчера родилось? Как известно, шпионаж и проституция — одна из важнейших профессий в мире? Ну и что?" — сказал Путин.

Глава государства добавил, что власти РФ неоднократно просили у Великобритании документы по "делу Скрипалей".

Как известно, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.

По мнению британских властей, к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, однако в Москве это категорически отрицают.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России рассыпается на глазах. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

5 сентября прокуратура Британии предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли.

По утверждению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие", однако обвинения оказались ложными. Как заявил руководитель секретной лаборатории минобороны Британии, экспертам не удалось установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали.

МИД Великобритании в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению был сделан на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

"Если мы говорим о том, что травили Скрипаля, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека травили там? Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там, в Великобритании, что за бред", — заявил Путин.

"Этот Скрипаль, он — предатель, как я сказал, его поймали, он наказан был, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме. Мы его выпустили, все, он уехал, еще продолжал сотрудничать там, консультировал какие-то спецслужбы. Ну и что? Мы сейчас о чем с вами говорим: о нефти, о газе или о шпионаже?" — добавил Путин.

4 июля стало известно о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде позже подтвердили, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье 8 июля 44-летняя Дон Стерджес, проживавшая в приюте для бездомных, скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули вскоре пришел в сознание.

Отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, Путин отметил, что Россия реагирует на них очень сдержанно, чтобы не навредить отношениям с другими странами.

"Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", — сказал Путин.

На пленарном заседании неоднократно поднимались темы связанные с США, в том числе упоминался и вопрос якобы российского вмешательства в американские выборы. Российский президент выразил пожелание, чтобы "мракобесие" вокруг этой темы наконец закончилось.

"Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством Российской Федерации в предвыборную кампанию Соединенных Штатов, чтобы элиты американские, элиты Соединенных Штатов успокоились, разобрались между собой, чтобы там так же, как на нефтяном рынке, установилось равновесие и определенный баланс здравого смысла и общенациональных интересов", — заявил Путин.

По его словам, выборы в США не должны негативно влиять на отношения между Москвой и Вашингтоном и на ситуацию в мире. "Чтобы внутриполитические дрязги самих Соединенных Штатов не отравляли российско-американские отношения и не влияли негативным образом на ситуацию в мире", — подытожил президент РФ.

Прозвучал вопрос о том, лучше или хуже было бы, если бы действующий президент США Дональд Трамп не победил на выборах. "Лучше бы нам было или хуже, я тоже не могу сказать. Политика не терпит сослагательного наклонения, как известно, может быть было бы еще хуже. Откуда мы знаем. Мы должны исходить из того, что есть. И мы будем с этим работать, хорошо это или плохо. Другого президента Соединенных Штатов нет, других Соединенных Штатов тоже нет. Мы будем работать, это крупнейшая мировая держава, лидер во многих отношениях", — заявил он.

"Я не считаю президента Трампа скомпрометированным. Народ его избрал, народ за него проголосовал. Кому-то это не нравится, кто-то не хочет уважать мнение избирателей американских. Но это не наше дело, это внутреннее дело самих Соединенных Штатов", — сказал Путин.

Комментируя возможность введения США санкций на расчеты в долларах, он заявил, что Вашингтон допускает колоссальную ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте. "По моему мнению, американские партнеры допускают колоссальную стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день, резервной валюте. Подрывают веру в нее, как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят. Это странно, мне удивительно, но, мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что ничего не произойдет, все так мощно, все так сильно, устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Но нет, они наступают рано или поздно", — сказал Путин.

При этом, говоря о ситуации на нефтяном рынке, российский президент назвал ее сбалансированной. Он полагает, что сегодняшний рост цен связан с ожиданием решения по Ирану и снижением добычи в ряде стран, в том числе в Венесуэле и Северной Африке.

Путин отметил, что с президентом США в Хельсинки была очень хорошая встреча. "Если бы мы с ним затронули тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что, если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало", — сказал президент.

По его словам, в случае необходимости Россия может нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки.

Касательно проекта "Северный поток-2", российский президент заверил, что он будет реализован.

Он отметил, что немецкие партнеры уже начали строительство газопровода в море, российские специалисты тоже к этому приступают, пояснив, что "у России нет проблем с получением каких-то разрешений: Финляндия приняла такое решение, Швеция, Федеративная Республика Германия, Российская Федерация, нам этого достаточно вполне, проект будет реализован", — сказал Путин.

Путин подчеркнул при этом, что РФ может реализовать "Северный поток-2" собственными силами. Так он ответил на заявление главного исполнительного директора Shell Бэна ван Бердена о возможности выхода компании из проекта газопровода в случае санкций США.

США ранее требовали от стран Евросоюза прекратить участие в проекте "Северный поток-2", угрожая санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

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