В Калифорнии хотят выпустить очки, блокирующие рекламу

Представители калифорнийского стартапа IRL Labs начали кампанию по сбору средств на очки, блокирующие рекламу на экранах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Специальные линзы превратят рекламу в черные квадраты.

Сотрудники компании собираются встроить в очки фильтры горизонтальной поляризации, которые должны будут блокировать излучение LCD и LED-дисплеев.

Инженеры говорят, что пока не могут справиться с экранами и билбордами, на которых установлено OLED-покрытие, но сотрудники IRL Labs утверждают, что со временем решат эту проблему.

Выглядеть работа "антирекламных" очков будет примерно так:

Калифорнийцы ссылаются на исследование, согласно которому граждане США смотрят на экраны как минимум по 10 часов в день.

"Этому необходимо положить конец", — считают представители IRL Labs.

За несколько дней они собрали 20 тысяч долларов из необходимых 25. При таких раскладах есть шанс, что прототип будет показан публике в самое ближайшее время.