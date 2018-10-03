Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации

В Батуми (Грузия) завершилось голосование по выбору нового президента Международной шахматной федерации (FIDE). По его итогам главой организации избран бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

В голосовании участвовали 182 члена конгресса FIDE. Единственным конкурентом Дворковича был вице-президент федерации грек Георгиос Макропулос. В итоге россиянин получил 103 голоса, а Макропулос — 78, сообщает ТАСС. Еще один голос был признан недействительным.

Напомним, перед началом голосования третий претендент на пост британский гроссмейстер Найджел Шорт заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Дворковича.

13 июля 2018 года предыдущий президент FIDE Кирсан Илюмжинов, возглавлявший федерацию с 1995 года, был отстранен от должности решением комиссии по этике организации.