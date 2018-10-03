Во Франции задержали бежавшего из тюрьмы на вертолете Голливудского гангстера

На севере Пятой республики в среду утром, спустя три месяца после дерзкого побега из тюрьмы на вертолете, задержали 46-летнего Редуана Фаида — одного из самых разыскиваемых французских преступников, получившего за свою склонность подражать героям фильмов прозвище Голливудский гангстер, сообщает Franceinfo. Министр юстиции странфы Николь Беллубэ уже пообещала отправить злоумышленника в тюрьму с "чрезвычайно жестким режимом".

Задержали Редуана, сына алжирского мигранта, около четырех часов утра в его родном городе Крей, причем без единого выстрела, хотя в помещении во время обысков нашли оружие. На кадрах оперативной съемки видно перевернутую вверх дном квартиру и самого подозреваемого, спокойно сидящего на постели. Вместе с ним в полицию доставили еще несколько человек, в том числе родного брата и племянника именитого преступника.

Вооруженными налетами, кражами и вымогательством Фаид с подельниками начал промышлять в середине 1990-х. В сентябре 1998-го его остановили в Швейцарии, предъявленные документы оказались поддельными, а при попытке бегства Редуан был ранен. Когда стражи порядка везли его в госпиталь, он похитил у одного из них пистолет и скрылся. Поймали его только в конце года в Париже, когда он собирался вылететь в Израиль. Суд приговорил злоумышленника к 18 годам заключения, но уже через 10 лет, в 2009-м, он вышел на свободу и принялся за старое.

В 2010-м Редуан выпустил книгу, в которой предстал раскаявшимся в содеянном грабителем. "Мои демоны мертвы", — уверял он зрителей рядя телепередач, куда его приглашали в качестве героя.

Меж тем, как уверяют следователи, 20 мая того же года он вместе с подельниками совершил вооруженный налет в Вилье-Сюр-Марне, во время которого была убита 26-летняя сотрудница полиции. Редуан оказался в базе Интерпола (он там и сейчас), а спустя год, 28 июня 2011-го, его задержали

13 апреля 2013 года Голливудский гангстер совершил дерзкий побег из тюрьмы в окрестностях Лилля: он подорвал вставшие на его пути пять ворот при помощи бомб, при этом удерживая в заложниках четверых надзирателей. На поимку Фаида ушло полтора месяца — его взяли ночью 29 мая сразу после покупки поддельного паспорта, по которому он планировал улететь в Израиль.

В марте 2016 года рецидивиста приговорили к 18 годам заключения за вооруженный налет в Вилье-Сюр-Марне. 14 марта 2017-го ему добавили 10 лет за побег, а 19 октября он получил еще 18 лет за нападение на бронированный фургона в Па-де-Кале в 2011 году. Уже 14 апреля 2018 года присяжные сочли, что Редуана слишком мягко наказали за убийство полицейского, так что он вместо 18 получил 25 лет заключения.

В первой половине дня 1 июля в тюрьме городе Рео неожиданно приземлился вертолет, за штурвалом которого находился взятый в заложники пилот. Пособники за считанные минуты вывели своего босса из семейного блока, где он разговаривал со своим братом, и скрылись с места по воздуху. Позже винтокрылую машину нашли сожженной, как и автомобиль, в который он пересел. Но на свободе Редуан пробыл недолго — три с небольшим месяца.