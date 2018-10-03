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3 октября 201818:02

Расследование: липчанин застраховал жизнь на миллион и вскоре заживо сгорел

Село Пружинки Липецкой области взбудоражено странными событиями. Местный житель — 24-летний Алексей Акиньшин застраховал свою жизнь на миллион рублей, а через несколько дней полностью обгоревшее тело было найдено в его машине.

Случайная ли это была смерть? И действительно ли в машине сгорел Алексей? Не причастна ли к этому его супруга Анна, ведь она – единственная, кто знал о страховке? А возможно, это их совместная инсценировка?

По горячим следам было проведено два теста ДНК. Один показал, что в автомобиле был именно Алексей Акиньшин, а второй эти данные опровергает.

Мать Алексея и его брат считают, что в машине был не он: их смутил больший размер костей и предполагаемый возраст сгоревшего мужчины – согласно экспертизе, ему было около 34 лет.

Некоторые жители деревни также считают, что Алексей жив. Некоторые даже говорят, что мельком видели его в соседней деревне. А еще за домом матери Алексея в последнее время кто-то явно наблюдает, а рядом появляются странные следы.

Журналисты программы "Прямой эфир" решили провести собственное расследование. Они обратились к экспертам, чтобы сделать еще один анализ ДНК и выяснить, кто же похоронен под именем Алексея Акиньшина?
Кроме того, его супруга Анна, брат Алексея и его друг согласилась пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать свою непричастность к произошедшему.

Что показали результаты этих тестов – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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