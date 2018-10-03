Сальмонеллы и листерии: Россельхознадзор останавливает выпуск кур "Петелинка"

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) обратился в суд для приостановки выпуска птицеводческой продукции, которую производит "Петелинская птицефабрика", входящая в группу "Черкизово".

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в надзорном ведомстве, подчеркнув, что основанием для такого обращения послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции изготовителя в одном из магазинов сети ООО "Авоська-Два" в Москве.

Опасные для здоровья человека возбудители болезней были обнаружены в ходе экспертизы частей тушек-бройлеров "Петелинка", которую проводили в ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору напомнила, что в мае 2018-го "Петелинская птицефабрика" уже была оштрафована управлением Россельхознадзора за аналогичное правонарушение на 300 тысяч рублей.

Тогда, по данным системы раннего оповещения "Сирано", в птицеводческой продукции производителя были найдены и другие нарушения ветеринарно-санитарных норм. Помимо сальмонелл и листерий в пробах, взятых сотрудниками управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области в ООО "Городской супермаркет" были выявлены антибиотики.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору просит суд – или приостановить деятельность предприятия на три месяца или оштрафовать его в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Петелинская птицефабрика не первый раз мелькает в новостных сводках. Так, в декабре 2009 года водоснабжение столицы было поставлено под угрозу из-за того, что с территории птицефабрики в близлежащую реку попадали навозные стоки.