Семак: Маркизио заболел и не сыграет против "Славии"

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал о состоянии команды и поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги Европы с чешской "Славией".

В частности, наставник заявил, что в матче не примут участие полузащитник Клаудио Маркизио и защитник Юрий Жирков.

"Из тех, кто не примет участие, — Маркизио, который, к сожалению, заболел и не готовится к матчу, — заявил Семак, которого цитирует пресс-служба "сине-бело-голубых". Юра Жирков не готовится, Женя Чернов не заявлен. Остальные готовятся к матчу"

Кроме того, Семак поделился мнением о будущем сопернике. "Я думаю, что вряд ли они изменят своему стилю, — добавил главный тренер "Зенита". — Команда всегда играет агрессивно, активно, пытается атаковать длинными передачами и через контроль мяча. Соперник способен атаковать разнообразно, любит играть высоко и активно".

Встреча пройдет 4 октября в Санкт-Петербурге.