Впервые в истории: индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

Не прошло и полмесяца с 18 сентября, когда показатель MOEX достиг исторического максимума в 2400 пунктов, как индекс Мосбиржи снова бьет рекорды. На сайте главной фондовой площадки России новые цифры — 2500! Если быть более точным — 2501,78 пункта.

Причин тому несколько. Во-первых, европейские рынки, которые штормило некоторое время, успокоились на сообщении, что Италия возвратится к 2-процентному дефициту бюджета уже через 2 года. Итальянские бумаги мгновенно пошли в рост, утянув за собой европейские. Это не могло косвенно не отразиться и на российском рынке акций.

Во-вторых, конечно же, нефть, цена которой весьма стабильно удерживается на высоких значениях. Баррель Brent к середине торгов на Мосбирже стоил около 84,96 доллара.

В-третьих, Минфин с оптимизмом сообщил, что готов потратить на покупку валюты у Центробанка с 5 октября по 7 ноября аж 475,7 миллиарда рублей (на минутку — это около 20 миллиардов в день!). А затем и вовсе вернется к стандартным покупкам валюты. Правда, рубль отреагировал на эту информацию упав и поднявшись на несколько копеек (при этом прогноз Минфина — укрепление рубля к доллару до 64 до конца года). Зато отреагировала Мосбиржа.

И наконец, главным катализатором роста индекса до 2500 пунктов стали акции "голубых фишек", которые росли, как на дрожжах. Лидеры — "Магнитогорский металлургический комбинат" (+4,5%), "Газпром" (+4,5%), "НОВАТЭК" (+4%), "ЛУКОЙЛ" (+3%), "РусГидро" (+2,4%) и "Роснефть" (+3,6%).

Впрочем, недолго подержав рекорд, к вечеру МOEX снизился до 2485 пунктов.