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3 октября 201818:22

В Тульской области при демонтаже подъемный кран упал на рабочих

В городе Суворов Тульской области при падении подъемного крана погиб рабочий, еще трое человек получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.

Как сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по региону, ЧП случилось утром в среду: на одном из предприятий в Суворове демонтировали козловой подъемный кран с использованием газосварки​​​. В ходе демонтажа произошло падение крана.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Ростехнадзора.

Это уже не первое падение подъемного крана за день. Подобные ЧП ранее случились в Краснодаре и на МКАДе.

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