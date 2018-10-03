В Тульской области при демонтаже подъемный кран упал на рабочих

В городе Суворов Тульской области при падении подъемного крана погиб рабочий, еще трое человек получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.

Как сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по региону, ЧП случилось утром в среду: на одном из предприятий в Суворове демонтировали козловой подъемный кран с использованием газосварки​​​. В ходе демонтажа произошло падение крана.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Ростехнадзора.

Это уже не первое падение подъемного крана за день. Подобные ЧП ранее случились в Краснодаре и на МКАДе.