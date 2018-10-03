Криштиану Роналду: я отказываюсь участвовать в этом медиаспектакле

Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз опроверг все обвинения в изнасиловании, назвав все происходящее медиаспектаклем.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что в 2009 году в отеле Лас-Вегаса Роналду якобы принудил американку Кэтрин Майорги к интимной близости. Как сообщает журнал, позже, чтобы информация не распространилась, португалец заплатил девушке порядка 375 тысяч долларов.

"Я категорически отрицаю обвинения, — заявил Роналду на своей официальной странице в Twitter. — Изнасилование — это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Как бы я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь подпитывать этот медиаспектакль. Я буду спокойно ждать результатов расследования".

Ранее полиция Лас-Вегаса возобновила дело о возможном изнасиловании. Адвокаты футболиста в свою очередь заявили, что подадут в суд на Spiegel за статью. Кроме того, сообщалось, что Роналду нанял детектива, чтобы следить за личной жизнью девушки и дискредитировать Майоргу.