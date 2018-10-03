В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве и каннибализме мужчину и 12-летнюю девочку
Утром, 3 октября, полицейские задержали на улице в деревне Новинки 22-летнего жителя Алтайского края и 12-летнюю девочку по подозрению в убийстве.
Убитый, 21-летний парень, жил в квартире дома барачного типа, и по словам соседей он нередко пускал к себе незнакомых людей. Незадолго до смерти он приютил молодого человека и девочку.
Мужчина и несовершеннолетняя девочка подозреваются в жестоком убийстве и расчленении 21-летнего жителя поселка Новинка Ленинградской области.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 октября 2018 г.
Следствием также проверяется информация о возможном употреблении в пищу подозреваемыми фрагментов убитого мужчины
🎥 18+ pic.twitter.com/LAnlNBuqwc
Сегодня утром соседи увидели подозрительный дым, идущий из квартиры, и позвонили хозяйке жилища. Она попросила своего младшего сына съездить и проверить, все ли в порядке. Приехав, парень обнаружил разбитое окно, разоренную квартиру и тело, накрытое одеялом. Выяснилось, что это труп его брата с отрубленными руками и головой.
Приехавшие сотрудники полиции нашли в печи голову убитого, а на плите — сковороду с неустановленным содержимым, предполагается, что в ней могли находиться фрагменты человеческого тела.
На деревенской улице были задержаны бывшие постояльцы убитого — свидетели утверждают, что видели их, выбирающихся из окна квартиры покойного.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
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