Источник: Божович сменит Тихонова на посту тренера "Крыльев Советов"

В самарском футбольном клубе "Крылья Советов" после 10-го тура Российской премьер-лиги может смениться главный тренер. Как сообщает Чемпионат.com, место нынешнего наставника команды Андрея Тихонова придет черногорский специалист Миодраг Божович.

В рамках 10-го тура самарцы проведут домашний матч против московского "Динамо". Сейчас "Крылья Советов" занимают только 15-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. В трех последних матчах чемпионата России команда потерпела поражения.

Напомним, что Тихонов возглавил "Крылья" в июне 2017 года и вывел команду в РПЛ. Последним местом работы Божовича был тульский "Арсена"», который он покинул по окончании прошлого сезона.