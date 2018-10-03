Замруководителя карельского "Мемориала" и его знакомый арестованы по обвинению в совращении несовершеннолетнего

Медвежьегорский районный суд санкционировал арест директора районного краеведческого музея, замруководителя регионального отделения "Мемориала" Сергея Колтырина и его знакомого, которые обвиняются в совращении несовершеннолетнего, передает ТАСС.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Карелия, ведется расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых по статье "Совершение развратных действий". За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ходе следствия оба фигуранта признались в содеянном. Пострадавшим по делу проходит один подросток. По версии следствия, преступление было совершено в сентябре текущего года.

Как сообщалось, в июне 2018 года в отношении главы "Мемориала" Юрия Дмитриева было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ. Дмитриев был арестован судом.

По данным следствия, в Петрозаводске с 2012 по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.