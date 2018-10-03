Шайба Капризова принесла ЦСКА победу над "Барысом"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Астане, где местный "Барыс" принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победный гол был забит в овертайме.

В основное время в составе победителей шайбы забросили Артем Блажиевский (27-я минута) и Сергей Андронов (56-я). Победу армейцам на второй минуте овертайма принес Кирилл Капризов. У хозяев отличились Павел Акользин (43-я) и Брэндон Боченски (59-я).

Московский клуб одержал семь побед подряд и с 20 очками догнал финский "Йокерит" в таблице Западной конференции. "Барыс" с 16 баллами идет седьмым на Востоке.