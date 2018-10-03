В Британии запретили рекламу кофе за дискриминацию авокадо

Власти Британии запретили рекламу компании Costa Coffee, в которой фирма иронически призывала клиентов отказаться от авокадо на завтрак в пользу сэндвича с беконом, которые делали в кофейнях популярной сети. Ролик запретили за пропаганду нездорового образа жизни, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В июне Costa Coffee выпустили рекламу, в которой говорилось, что авокадо на завтрак – это прекрасно, вот только его нужно съесть за 10 минут, иначе плод испортится. Представители кофейни предложили сделать выбор в сторону их маффина с яйцом или сэндвича с беконом.

На ролик пожаловались два человека. Они заявили, что представители Costa Coffee пропагандируют отказ от важных для здоровья продуктов в пользу более вредных. Все дело в том, что в Соединенном Королевстве существует специальный кодекс, согласно которому выставлять фрукты и овощи в негативном свете во время рекламы по радио и ТВ запрещено.

Представители комитета рекламных стандартов нашли доводы "обиженных" истцов правомерными и запретили рекламу. Сотрудники Costa Coffee пытались доказать, что они не призывали зрителей отказываться от авокадо, а лишь рассказали о преимуществах сэндвича с беконом, но это делу не помогло.

Власти посоветовали представителям кофейне тщательно проверять, не поощряет ли их реклама тягу к нездоровому питанию.