Путин подписал пакет законов о внесении изменений в пенсионное законодательство

Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля, также глава государства подписал законы об изменениях в Бюджетный, Уголовный и Трудовой кодексы.

Правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, Госдума приняла в первом чтении в июле​​​, но президент России Владимир Путин предложил перечень мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к гражданам страны.

Так, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. В их числе повышение пособия по безработице и ответственность для работодателей за увольнение перед пенсией.

В начале сентября на рассмотрение нижней палаты парламента президент внес проект закона, по которому за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.