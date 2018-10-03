Президент сменил губернатора Петербурга на врио

Президент России Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга и назначил врио руководителя города Александра Беглова.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля, которая опубликовала соответствующий указ главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел встречу с Бегловым и Полтавченко и предложил последнему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров компании.

62-летний Беглов не понаслышке знаком с северной столицей. В 1999—2002 годах он трудился главой администрации Курортного административного района города, в 2002—2003 годах являлся вице-губернатором Санкт-Петербурга – руководителем канцелярии.

Был три месяца исполняющим обязанности губернатора Петербурга, после того, как в июне 2003 года Владимир Яковлев досрочно сложил с себя полномочия градоначальника — до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко.

Беглов также рассматривался в июне 2011 года в качестве главного кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга, после ухода Валентины Матвиенко на работу в Совет Федерации.

65-летний Полтавченко, который в советское время работал в органах КГБ, в 90-х возглавлял управление налоговой полиции по Санкт-Петербургу, трудился на посту полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.

22 августа 2011 года был назначен врио губернатора Петербурга, 31 августа т.г. был утвержден на данном посту Законодательным собранием города.