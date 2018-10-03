Братья Миранчуки и Эдер сыграют в нападении "Локомотива" в матче с "Шальке"

Стал известен стартовый состав московского футбольного клуба "Локомотив" на игру против немецкого "Шальке" в рамках второго тура Лиги чемпионов. Встреча квартета "D" пройдет 3 октября в Москве на стадионе "РЖД-Арена".

С первых минутв составе железнодорожников выйдут:

вратарь — Маринато Гилерме,

защитники — Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев,

полузащитники — Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш,

нападающий — Эдер.

Отметим отсутствие в стартовом составе полузащитники Игоря Денисова. У форвард Федора Смолова травма.