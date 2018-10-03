Не каждый репост разжигает вражду и ненависть: президент предложил смягчить статью УК РФ

Не каждый репост разжигает вражду и ненависть. И в определении опасности не должно быть абсурда. Этим руководствовался Владимир Путин при внесении в Госдуму проекта соответствующих поправок. Согласно предложению президента, за правонарушение, совершенное в первый раз, будет грозить лишь административная ответственность — в том случае, если человек скопировал чужую картинку или перепечатал сообщение — бездумно.

Документ, меняющий многое: новые поправки отменяют автоматическое уголовное преследование тех, кто выложил в Интернет картинку с двусмысленным содержанием, сделал репост — то есть переопубликовал на своей странице или просто поставил значок "нравится". Чтобы отличать желающих пошутить от тех, кто на самом деле разжигал ненависть, вводится надежный фильтр — уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 УК РФ, является обоснованным.

Полина Петрусева была задержана полицейскими, за то что разместила во "ВКонтакте" фотографию своего двора в Смоленске. Снимок датирован 1941-1943 годами — на фото заметен флаг третьего рейха. Фотография была взята из открытого источника. В итоге — суд и штраф. "Повезли в отделение, где я узнала, что меня обвиняют в пропаганде и демонстрации нацистской символики".

Писатель Сергей Шаргунов обратился к Президенту во время "Прямой линии" — с просьбой пересмотреть практику применения статьи "Возбуждение ненависти или вражды". В тех случаях, когда речь не идет о прямых призывах к насилию.

"Эта судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности, это очень важно, и должна корректироваться. Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. Давайте мы в рамках "Общероссийского народного фронта" — я попрошу коллег, они достаточно эффективно работали по различным направлениям, важным направлениям для страны в предыдущие годы, это тоже очень важная сфера — вместе проанализируем, что происходит. Нужно определиться с понятиями. Нужно привлечь Верховный суд. Я уверен и хочу вас заверить, что и в правоохранительных органах, и в судебной системе люди понимают свои задачи. Если есть что-то, что требует нашего дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим на тех проблемах, о которых Вы сейчас сказали", — сказал президент РФ.

В сентябре Верховный суд рекомендовал учитывать контекст в уголовных делах за репост, проверять, что за человек опубликовал запись, и какая аудитория ее увидит. Результат: статья Уголовного Кодекса смягчена. "Теперь будет по-другому. Можно доказать, что это была случайность, можно снять "лайк", можно убрать репост, можно объясниться и это позволит оградить очень многих от совершенно необоснованного преследования. Я считаю, что это очень важный и существенный шаг в сторону здравого смысла, в сторону очеловечивания его общества и государства", — отметил Шаргунов.

По данным генпрокуратуры, больше половины уголовных дел по статье о возбуждении ненависти — совершались именно в интернете. На ситуацию отреагировали. Теперь, когда поправки вносятся на законодательном уровне, уголовная ответственность за неосознанные действия — например, "лайк" под картинкой — исключается.

Наказания для тех, кто использует Интернет для распространения призывов к насилию, остаются прежними. Поправки для случаев, не несущих угрозу рассмотрят в Госдуме уже в понедельник.