Кровавый октябрь 1993-го: ветви власти не могли договориться друг с другом

В Москве вспоминали события октября 1993 года. 25 лет назад танки с моста били прямой наводкой по зданию российского парламента — тогда он размещался в Белом доме, где сейчас правительство. Шла борьба за власть в условиях двоевластия. К этому пику противостояния президент и парламент уже успели "уволить" друг друга. Никто не хотел уступать, никто не хотел друг друга слушать.

"Футбольный матч "Спартака" с волгоградским "Ротором" страна не досмотрела.

"В связи с вооруженной осадой телекомпании "Останкино" мы вынуждены прервать свой эфир!" – сообщил диктор Лев Викторов.

Длинная пауза — это потому что диктор сам не до конца верил в происходящее.

"Мы не ожидали, что будет нападение настоящее", — говорит он.

Хотя в реальности стеклянные двери Останкино уже таранил грузовик. Вооруженные люди и внутри, и снаружи, и с наступлением темноты их становится все больше.

"С гранатометом — мать честная!"

Тот самый гранатомет, с выстрела которого у "Останкино" и начался настоящий бой.

"Запомнил чмокающий звук пули, которая попала в бежавшего рядом со мной человека, и он упал. И жесткий глухой удар — это было попадание пули в дуб", — вспоминает Александр Проханов, в 1990-1993 годах – главный редактор газеты "День".

Конфликт назревал давно. В стране в 1993-м есть президент Ельцин, а есть Верховный совет и его глава Хасбулатов — и эти две, на тот момент равноценные ветви власти между собой никак не могут договориться.

"Ельцин оказался в ситуации, когда реформы были практически остановлены, и чтобы дальше двигаться, необходимо было что-то делать с этим конфликтом", — рассказывает Валентин Юмашев, в 1997-1998 годах – руководитель администрации президента Бориса Ельцина.

Ельцин чуть ни ежедневно — в войсках, Хасбулатов — под охраной вооруженных автоматчиков.

"Еще что-то сказал президент. Может быть, под каким-то очередным (щелкает по шее), но что поделаешь", — заявил Хасбулатов.

"Вот это (щелкает по шее) — откровенное оскорбление президента. Это явный, так сказать, вызов", — говорит Анатолий Куликов, в 1992-1995 годах – командующий внутренними войсками МВД России.

Выходит знаменитый ельцинский указ № 1400 — о роспуске парламента. Депутаты подчиняться ему отказываются, запираются в здании Верховного совета, и при свечах — отопление и электричество отключено — отстраняют от должности президента. Исполняющим обязанности назначают Александра Руцкого — он в тот момент вице-президент.

"Ну, сами посмотрите — это аквариум. Вот представьте себе аквариум с рыбками. Рыбки — это мы. Ну, как вы думаете, можно удержать оборону этого аквариума, если в руках у нескольких людей молоток?" – задает риторический вопрос Руцкой.

Противники Ельцина занимают штаб организации Варшавского договора, считая, что там может быть оружие. В Белом доме и без того целый арсенал: 2000 автоматов, 4000 пистолетов, 30 пулеметов, 12 снайперских винтовок.

"Надо сегодня сформировать отряды и штурмом взять мэрию и Останкино!" – заявил своим сторонникам Руцкой.

Десятки убитых и раненых, но с балкона Белого дома опять звучит — теперь от Хасбулатова: только вперед.

"Нужно штурмом взять Кремль с узурпатором преступником Ельциным!"

"Если бы, к сожалению, некоторые влиятельные люди не повели эти толпы людей на штурм "Останкино", которое никому не нужно было — то уже через пару дней, а может быть и раньше Ельцин бы сбежал в Финляндию", — считает сейчас Хасбулатов.

В этот момент по приказу Ельцина на мосту напротив Верховного совета появляются танки. С тактической точки зрения позиция идеальная. Господствующая высота, с которой во всем стороны все подходы и подъезды хорошо просматриваются. И мишень как в тире — с середины Новоарбатского моста до здания не больше трехсот метров.

Два этажа — 12-й и 13-й — горят и дымятся. Все это в прямом эфире показывает CNN, с нескольких заранее выставленных камер. Версию, что ситуацию искусственно подогревали иностранные снайперы — сейчас поддерживают и те, кто нападал, и те, кто оборонялся.

"То же самое произошло в 2014-м году в Киеве на Майдане. Посмотрите: те же снайпера спровоцировали вот эту бойню. И здесь было то же самое. То есть почерк-то определенный, получается? Американский? Конечно", — убежден Руцкой.

"Натовцы с двух баз, по-моему, из Италии и из Норвегии, прилетали сюда. С некоторых домов стреляли по митингующим. Для того, чтобы, в общем, посеять панику", — заявил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.

"Этот сценарий цветной революции и был опробован впервые в 1993-м году у нас. И американцам было, с моей точки зрения, безразлично, кто придет к власти: Ельцин, Хасбулатов. Им было важно развязать гражданскую войну в стране", — считает Куликов.

Полноценной гражданской войны избежать удалось.

Бегут и стреляют автоматчики. Из Белого дома спецназ выводит Руцкого и Хасбулатова. Их арестовали, но вскоре выпустили по амнистии. Выборы в новый парламент — Государственную Думу — на которых неожиданно побеждает Владимир Жириновский, председатель ЛДПР.

"Самая большая фракция — мы пришли в новый состав Государственной Думы. Люди поддержали нейтральную силу — третью", — отметил он.

У сторонников Ельцина — второе место, у коммунистов — третье.

"Не нужно говорить, что кто-то победил, а кто-то потерпел поражение. Сегодня это неуместные и кощунственные слова", — заявил тогда Борис Ельцин.

А дальше — новая Конституция. И новое государственное устройство.