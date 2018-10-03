"РоссТур" оставил без отпуска десятки тысяч россиян
Десятки тысячи россиян вынуждены спешно менять планы на отпуск. Запланированные поездки сорваны. 3 октября стало известно, что сразу пять крупных туроператоров отказались сотрудничать с Центром бронирования путевок "РоссТур". На туристическом рынке он являлся посредником, с ним связаны сотни небольших фирм по всей стране. И вот выяснилось, что у "РоссТура" — серьезные долги.
В офисе турагентства "Вояж" растерянно сидят клиенты. Только что им объявили, что их поездку на Кипр аннулировали. "Мы просим, чтобы оплатили туры за туристов и все. Мы внесли денежные средства в понедельник и на сегодняшний день они неоплаченные", — говорит клиент.
"Вояж" работал на столичный центр бронирования "РоссТур", который задолжал крупнейшим российским туроператорам и теперь они отказываются сотрудничать с компанией.
"Ничего не ясно о количестве проданных туров, о глубине продаж, но мы знаем, что она достигает конца года и никуда не поедут, я думаю, десятки тысяч туристов. Боюсь, что масштаб проблемы будет очень велик", — заявила пресс-секретарь Российского Союза Туриндустрии Ирина Тюрина.
"РоссТур" в свое время заключил договоры с сотнями мелких турфирм в стране. Те находили клиентов, подбирали путешествия, брали деньги, оставляли себе процент, остальное передавали "РоссТуру". А тот уже рассчитывался с операторами, которые и занимаются организацией самих поездок. Выгодно было всем.
"Они нам делают рекламу, это бесплатно. Если у "Пегаса" — проверки, что-то платно, то у них все получалось бесплатно", — сказала директор турагентства Елена Родионова.
Но в сентябре "РоссТур" перестал переводить деньги операторам, хотя продолжал брать их у своих турфирм. И с 4 октября дня аннулируют путевки туристов в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Казани, Самаре.
"Деньги были проплачены "РоссТуру", но не попали к оператору на данный момент. В связи с тем, что эти туры не должны сгореть и у нас предположим завтра или послезавтра сгорает срок оплаты у оператора. То есть мы должны оператору продублировать точно такую же сумму, чтобы наш тур был сохранен", — отметила директор турагентства Галина Туникова.
"Речь идет о миллионах рублей. Гендиректор "РоссТура" винит турецкие отели. Они потребовали платить им не рублями, а долларами, курс снова вырос. Но российские операторы не хотят ждать пока директор компании "РоссТур" Александр Недополз найдет дополнительные деньги.
"Говорят следующее, что идет команда из Турции. Выставили нам заведомо невыполнимые требования по оплате заявок, а выплаты уходят в ноябрь, декабрь и январь. Естественно, мы не могли течение двух-трех часов, которые они нам в ультимативной форме отвели выполнить эти требования", — сказал Александр Недополз.
Туроператоры в свою очередь заявляют, что у них тоже нет лишних денег. "Забронированные туры будут аннулированы. Как только финансовая ситуация будет решена "РоссТуром", соответственно будет и продолжено исполнение договора", — пояснила генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная.
Что делать — директор компании "РоссТур" не знает. И не объясняет, где остальные деньги. На счетах у него пятьдесят миллионов рублей, которых не хватит на всех клиентам. В Ростуризме начали проверку. А туристы надеются, что их все-таки отправят в оплаченные ими туры.
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