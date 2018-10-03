Силуанов: никто не будет запрещать доллар
Все больше стран мира задумываются о сокращении роли доллара во внешней торговле и переходе на другие валюты. Что будет с рублем и как в нашей стране будет происходить этот процесс дедолларизации, в эксклюзивном интервью рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Почему сейчас идут поиски замены доллара? Это связано с политикой американских властей. Сегодня 40% мировой торговли приходится на доллар. Пользуясь этим, в отношении Китая США развязали настоящую торговую войну. Против многих российских компаний и бизнесменов введены санкции и к сожалению, в ближайшее время нашей стране угрожают эти ограничения ужесточить. Поэтому мы заранее стараемся себя обезопасить.
"Для того, чтобы обеспечить стабильность в расчетах, мы начинаем и предпринимаем уже меры для того, чтобы переходить в расчеты в первую очередь в национальных валютах. Мы считаем, что безусловно, нам даже в те контрактах, которые заключены в долларах, с нашими партнерами, а это партнеры бывают и по нашим странам евразийского союза, по странам СНГ, да даже с нашими европейскими партнерами, мы все больше и больше должны переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах", отметил Силуанов.
Сегодня на долю доллара приходится почти 70% нашего экспорта и 36% импорта. Если посмотреть на все валюты, которые Россия использует во внешней торговле, на втором месте евро — 21% почти столько же приходится на рубль. Доля других валют, в том числе юаня пока мала.
По словам, Антона Силуанова, правительство будет стимулировать экспортеров переходить на другие валюты за счет налоговый преференций.
"Мы сейчас будем принимать меры для стимулирования расчетов наших партнеров в рублях. Будем делать налоговые преференции, будем говорить о более ускоренном порядке возврата расчета по валютным выручкам, возврата НДС по экспортным поставкам. Будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте. Считаю, что это абсолютно правильное решение", — отметил министр.
В Минфине уверены, что и Китай и страны ЕС тоже сейчас заинтересованы в использовании других валют, для того, чтобы снизить негативный эффект от действий американской администрации. В Европе сейчас создается своя система евро-свифт для расчетов исключительно среди европейских банков.
Китай летом сократил инвестиции в госдолг США на 7 миллиардов 700 миллионов долларов. По словам Антона Силуанова, решения по дедолларизации нашей экономики будут приняты в этом году. А уже со следующего года Россия будет продавать нефть и газ за рубли, евро, юани и другие отличные от доллара валюты.
Стоит ли беспокоиться россиянам? Ведь если наша страна будет меньше использовать доллар, то что будет с валютными вкладами? Антон Силуанов уверяет, что волноваться не стоит.
"Мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах в банках. Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще. Эта политика как была, так и будет сохраняться", — заверил глава Минфина.
Что же касается рубля, то ближайшие годы министерство финансов России Минфин ожидает курс рубля в районе примерно 62 рублей за доллар, а через 17 лет он может превысить отметку в 73 рубля. В ближайшее время динамика нашей валюты будет зависеть от внешних факторов.
"В 2017 году, да и в 2018-м мы полностью обеспечили устойчивость курса рубля к внешним факторам, связанным с ценами на нефть. Но обеспечить такую же, стопроцентную стабильность курса и к влияниям извне, связанным с санкциями, сложно предсказать. В целом есть понимание, как нам реагировать на складывающуюся ситуацию. Надеюсь, что действия правительства и Центрального банка будут способствовать стабильности курса валют", — подытожил Силуанов.
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