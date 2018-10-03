Журналисты ВГТРК получили премии ТЭФИ

В Московском театре мюзикла объявили победителей главной телевизионной премии страны ТЭФИ. Репортаж Евгения Поддубного и Александра Пушина "Война в Сирии: финал появился" получил награду ТЭФИ в номинации "Репортер/оператор репортажа". Имя победителя объявил двукратный чемпион мира по карате, трехкратный чемпион Европы 13-летний Дмитрий Майоров. Поддубный не смог приехать на церемонию из-за того, что находится в командировке в Сирии. Награду за него получил главный редактор "России 24" Евгений Бекасов.

Лучшим ведущим информационной программы стал Сергей Брилев — "Вести в субботу" (Россия 1). С ним в этой номинации соревновались Кирилл Клейменов — "Время" (Первый канал), Вадим Такменев — "Центральное телевидение" (НТВ), Петр Марченко — "Новости" (РЕН ТВ) и Ольга Роева — "Пятница News" (Пятница). "Я очень благодарен за эту премию, в нашем цеху она самая-самая”””... Спасибо большое", — сказал Брилев, принимая награду.Лучшим ведущим развлекательного шоу в прайм-тайм стал Андрей Малахов за программу "Прямой эфир".

В номинации общественно-политических шоу победителем стала программа "России 1" "60 минут". А в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" премии завоевали Ольга Скабеева и Евгений Попов за эту же передачу.

Ведущая программы "Действующие лица" Наиля Аскер-заде победила в номинации "Лучший интервьюер". "Нашей программе три года. Когда мы ее начинали, не думали, что это будет так сложно. Самое сложное — героев поймать, потому что они главные действующие лица бизнеса, политики и других сфер", — сказала Аскер-заде. Герои, по ее словам, попадают в необычные условия. "Им приходится ездить с нами в удаленные уголки страны, спускаться в шахты, скакать на лошадях, играть на музыкальных инструментах и иногда сниматься по несколько дублей. Они привыкли командовать, а у нас командует режиссер", — отметила она.

Андрей Малахов был назван лучшим ведущим развлекательного шоу в прайм-тайм за программу "Прямой эфир". "Спасибо большое академии. Вчера с моим сыном впервые ходили в Третьяковскую галерею и зашли на выставку Ильи Кабакова, которая называется "В будущее возьмут не всех". Нас показывают каждый день, но в будущее возьмут не всех. Будут ли нас помнить через двадцать-тридцать лет?", — отметил Малахов, получая премию. "Главная мысль этой выставки — в твоей жизни должен быть на каком-то этапе жизни ангел-хранитель, который поддерживает тебя. Я хочу сказать огромное спасибо Олегу Добродееву, Антону Златопольскому, которые стали моими ангелами-хранителями", — добавил ведущий.

Спецприз ТЭФИ получил документальный проект Владимира Соловьева "Миропорядок 2018".

Спецприз за создание нового образа программы "Время" получил Кирилл Клейменов ("Время", Первый канал).