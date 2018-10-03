Лидеры России и Австрии открыли выставку в Эрмитаже

Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает роль культурно-гуманитарных связей в отношениях между Россией и Австрией.

Как передает ТАСС, об этом глава государства заявил на открытии — вместе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в петербургском Эрмитаже — выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций".

По словам российского президента, такие проекты, подготовленные двумя странами, вносят значительный вклад в развитие сотрудничества между Россией и Австрией, укрепляя его, прежде всего в сфере человеческих отношений.

Путин проинформировал общественность о том, что отношения между Москвой и Веной – укрепляются, между государствами растет товарооборот, увеличиваются взаимные капиталовложения в экономику обеих стран.

Президент РФ подчеркнул, что на переговорах с главой австрийского правительства будут затронуты и международные темы.

В свою очередь, канцлер Австрии рассказал, что для него – большая честь быть вместе с президентом России на открытии данной выставки. Курц отметил, что считает "искусство совместным языком наших народов" и полагает, что, как и в политике, честность в искусстве помогает найти ответы на сложные вопросы.

Курц выразил удовлетворение тем, как развивается сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере и подтвердил готовность обсуждать острые проблемы, например Украину и Сирию.

Австрийский политик надеется, что в ходе диалога стороны укрепят сотрудничество, "так как мирное сосуществование должно быть в интересах всех нас".