Игоря Акинфеева дисквалифицируют на один матч Лиги чемпионов

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, который был удален с поля в концовке домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:0), пропустит всего одну игру этого раунда евротурнира. Об этом сообщил официальный представитель Европейской федерации футбола.

Как уже сообщали Вести.Ru, вратарю армейцев судья матча ЦСКА – "Реал" последовательно предъявил две желтые карточки за неспортивное поведение, выразившееся в том, что Акинфеев слишком эмоционально высказывал рефери о ситуации в одном из моментов. Два предупреждения автоматически превратились в красную карточку.

Тем не менее, УЕФА устами своего чиновника, которого, впрочем, издание "Спорт-экспресс" не называет, подтвердил, что игрок москвичей получит стандартную дисквалификацию для подобных случаев на один матч. Это значит, что Акинфеев пропустит следующую игру ЦСКА в гостях против итальянской "Ромы".