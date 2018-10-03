Noize MC в шоке от проверки его песни с Монеточкой

Известный российский рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) считает полнейшим фарсом историю с проверкой его песни "Чайлдфри" Следственным комитетом. Эту песню он исполнил вместе с модной певицей Монеточкой.

Как написал Noize MC в Instagram, "роман "Анна Каренина" и пьесу "Ромео и Джульетта" изучают в школе и никому не приходит в голову искать в этих произведениях пропаганду суицида или признаки преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних".

Как напоминает РИА Новости, ранее в столичном управлении МВД пообещали, что Следственный комитет проверит песню "Чайлдфри", текст который может быть "неправильно понят несовершеннолетними". С инициативой проверки выступил адвокат Сергей Афанасьев, который услышал эту песню совершенно случайно.