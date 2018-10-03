В Костромской области упал вертолет, погибли три человека

Около деревни Вонышево Костромской области упал вертолет, на борту которого находились 3 человека, все они погибли, передает ТАСС.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Солигаличского района Костромской области, вертолет потерпел крушение в двух километрах от Вонышево, в районе нежилой деревни. Предположительно, вертолет из Вологодской или Архангельской областей, конкретно точно пока неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Спасатели обнаружили обломки вертолета, разбившегося в Костромской области, а также тела трех погибших. Сообщение о падении вертолета поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области около 18:40 по московскому времени.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, "коридоров для полета никто не запрашивал, это значит, что там никто не должен был лететь".

"Информация о происшествии поступила от местных жителей. О том, что за деревней упал и загорелся вертолет, рассказали подростки воспитателю местного интерната, которая и сообщила о происшествии", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.