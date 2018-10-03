Шахматы. Карякин и Витюгов выиграли у соперников из Италии

На проходящей в грузинском Батуми Всемирной шахматной Олимпиаде прошли партии 9-го тура. Турнир переходит в решающую стадию. В открытом турнире мужская сборная России уверенно переиграла соперников из Италии – 3:1. С тем же счетом наши девушки были сильнее команды Румынии.

В борьбе с шахматной "Скуадрой адзуррой" победы в нашей команде одержали Сергей Карякин, выигравший у Даниэле Вокатуро, и Никита Витугов, переупрямивший Алессио Валсекки. Владимир Крамник и Ян Непомнящий свои партии свели вничью.

Единоличными лидерами мужского турнира стали спортсмены Польши, неожиданно переигравшие сильную сборную США (2,5:1,5): у поляков 16 очков. США, Китай, Армения, Англия имеют по 15 очков, Франция, Россия, Германия, Хорватия – по 14.

У женщин в составе сборной России выиграли свои партии Александра Костенюк (у Ирины Булмага) и Ольга Гиря (у Мируны-Дарьи Лехаци). Валентина Гунина и Наталья Погонина свели свои партии вничью. Положение лидеров в женском турнире: Китай – 16 очков, Украина, Армения, США – по 15, Россия, Азербайджан, Грузия-1 – по 14.