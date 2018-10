Умер звукорежиссер, работавший с The Beatles

В Британии на 73-м году жизни скончался легендарный звукорежиссер Джефф Эмерик, работавший над легендарными альбомами The Beatles "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", "Abbey Road". Эмерик умер от сердечного приступа, когда говорил по телефону со своим менеджером Уильямом Забалетой, сообщает Rolling Stone.

По словам менеджера легендарного звукорежиссера, Эмерику стало плохо, когда двое разговаривали по телефону. Забалета заметил, что у его шефа давно были проблемы с сердцем, звукорежиссер ходил с кардиостимулятором.

"Он начал медленнее говорить, и я сразу понял, что ему плохо. Я моментально вызвал скорую, но когда врачи приехали, было уже поздно", — заявил Забалета.

Джефф Эмерик начал сотрудничать с The Beatles в 1962 году, когда британцу было 16 лет. За работу над "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", "Abbey Road" Эмерик получил "Грэмми". Помимо записи "битлов", Джефф помогал Полу Маккартни в работе над альбомом его группы The Wings "Band on the Run" (1973), а также успел записать десятки пластинок таких известных коллективов, как Supertramp, Cheap Trick, Nazareth, Gentle Giant, Mahavishnu Orchestra, Ultravox и других.