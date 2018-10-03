Лига чемпионов. "Локомотив" в Москве уступил немецкому "Шальке"

Матчем на московском стадионе "Локомотив" стартовал очередной игровой день главного футбольного евротурнира – Лиги чемпионов. Чемпионы России столичные железнодорожники принимали серебряного призера немецкой бундеслиги "Шальке-04". Гости выиграли — 1:0.

Оба клуба, для которых минувший сезон стал более чем успешным, неважно начали нынешний. "Локо" далек от группы лидеров в российской премьер-лиге, а клуб из Гельзенкирхена и вовсе проиграл на старте национального первенства пять встреч и идет на 17-м месте.

Без побед соперники оказались и после стартового раунда группы в Лиге чемпионов: команда Юрия Семина разгромно проиграла в Турции "Галатасараю" (0:3), а немцы дома принимали португальский "Порту", но удовлетворились ничьей (1:1). Так что во втором туре победа была нужна обеим командам.

Увы, но матч до 88-й минуты был безголевым. "Локо" хорошо провел дебют встречи, а затем немцы игру выровняли, но без особых для себя выгод. Нулевая ничья после первых 45 минут казалась логичной.

А вот второй тайм лучше провели гости. Во-первых, они атаковали гораздо осмысленнее. Во-вторых, перестали уступать хозяевам в середине поля и игра у "Шальке", что называется, пошла. Впрочем, до реальных голевых моментов долго не доходило, но помог немцам "стандарт": после углового Маккенни забил такой нужный гол. Времени отыграться у "Локо" по сути не было.