На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем Владимир Путин заверил, что Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, "в том числе и потому, что трубопроводная система прямо от первичного источника, сейчас из Ямала и Сибири идет".

Российский лидер также подчеркнул, что эти поставки энергоресурсов надежны и лишены транзитных рисков. "Растет объем закупок, падает собственная добыча в Европе", — цитирует Путина РИА Новости.

Кроме того, президент признался, что рассчитывает, что Европа не проявит слабость по вопросу "Северного потока-2", как Болгария в случае с "Южным потоком". Европейские страны — участницы проекта газопровода "Северный поток-2" заинтересованы в его реализации и полностью поддерживают его строительство, сказал в свою очередь Себастьян Куц. "При этом, правда, необходимо прояснить некоторые правовые вопросы, и для нас важно, чтобы были учтены интересы Украины, как важной страны-транзитера", — цитирует австрийского лидера ТАСС.