Застрелен и зарезан: в КБР убит полицейский

МВД по Кабардино-Балкарии подтверждает гибель полицейского от огнестрельных и ножевых ран в селе Атажукино севернее Нальчика.

Как передает "Интерфакс", преступление было совершено в отношении участкового Межмуниципального отдела МВД России "Баксанский".

Тело стража порядка было обнаружено около реки Баксан, его табельное оружие было похищено. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Коллеги погибшего предпринимают меры по розыску убийц участкового.

Следственный комитет России по республике решает вопрос о возбуждении уголовного дела.