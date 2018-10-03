У торгового центра в пригороде Филадельфии прогремела стрельба

В Джерматауне – пригороде Филадельфии – прогремела стрельба возле торгового центра. Ее устроил неизвестный. Были ранены несколько человек, они госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Неизвестно, удалось ли задержать злоумышленника, передает ТАСС.

Это уже не первый случай стрельбы в Филадельфии за последнее время. Так, 14 августа мужчина открыл стрельбу в универмаге Wallmart на севере города. Были ранены три человека.