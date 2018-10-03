В плацкарных вагонах появятся капсулы с розетками и Wi-Fi

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что для комфорта пассажиров в плацкартных вагонах будут создаваться места капсульного типа. Пассажиры смогут иметь личное пространство и трансформировать его для своих удобств. Кроме того, в вагонах появятся розетки и Wi-Fi.

Белозеров отмечает, что новые вагоны с капсулами появятся в течение двух лет, передает РИА Новости. А в перспективе на ближайшие десятилетия, по мнению Белозерова, в России появятся пассажирские и грузовые поезда-беспилотники.