Юрий Семин: у "Локомотива" есть проблемы с усилением атаки

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин, чья команда уступила в домашней игре группового этапа футбольной Лиги чемпионов немецкому "Шальке-04" (0:1), посетовал после матча, что все решила единственная ошибка. И к сожалению наставника ее совершили его подопечные.

"Мы провели два разных тайма, — цитирует Семина официальный сайт "Локомотива". – В первом владели преимуществом, проводили хорошие атаки. Во втором "Шальке" перестроил игру, добавил в агрессии и завладел преимуществом, хотя я бы не сказал, что у них были моменты. Пропущенный мяч со стандарта – наша ошибка, которая привела к поражению".

"В ключевых моментах нам не хватает концентрации. Не согласен, что "Шальке" что-то позволял нам в первом тайме – они боролись. Мы заставляли "Шальке" обороняться. Сложно ответить, почему нам не хватает концентрации. Мы не первую игру пропускаем в концовках. Будем работать", — говорит тренер.

"Концентрации не хватает тогда, когда футболисты устают – в последние восемь-десять минут игроки были уставшие, — продолжил Юрий Семин. – Замен, чтобы усилить атаку, у нас практически нет. Смолов и Фарфан травмированы, повреждение у Рыбуса. Выпустили Жемалетдинова, но Рифат сыграл не лучшим образом. Он должен был провести свое время на поле более активно. Миранчука заменили, потому что у него начались мышечные спазмы".

Наставник "красно-зеленых" снял ответственность с отдельных игроков, в частности, Фернандеша и Гилерме: "Виновата вся команда. Это связано с тем, что соперник более активно начал тайм. Они выдержали наше давление и навязали свою игру. При этом у "Шальке" не было таких моментов, которые создали мы в первом тайме. А гол – это стандарт, где все играют свои роли. В персональной опеке не удержали футболиста, причем не самого высокого".